بعد واقعة صبحي كابر، كيف تحمي علامتك التجارية من السرقة أو التقليد أو التزوير ؟

مازالت واقعة بيع محل صبحي كابر تتصدر مؤشرات مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان الذي وضعته صفحة المطعم أنه لم يعد مملوكًا لـ "الحاج صبحي" مؤسس المطعم، وصاحب العلامة التجارية الأشهر في مجال المشويات، والحديث عن استخدامه نفس العلامة التجارية لمحله القديم في مشروعه الجديد.

ما هي العلامة التجارية ؟

وتفتح واقعة بيع محل صبحي كابر أبوابا للتساؤلات حول كيفية حماية العلامات التجارية من السرقة أو التقليد أو التزوير.

ويجيب على تلك الأسئلة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي أوضح معنى مصطلح " العلامة التجارية "، وهي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا.

العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية

وتعد العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر؛ فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجارى تتم من خلاله معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل.

ولكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسانا طبيعيا أو مؤسسة أو شركة أو نادي .

ويتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

حماية العلامات التجارية بقوة القانون

ونصت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري فى جريمة تقليد العلامة التجارية على أنه مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من زور أو قام ب تقليد العلامة التجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى حالة العود بارتكاب جريمة تقليد العلامة التجارية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل جريمة تقليد العلامة التجارية أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة من جريمة تزوير او تقليد العلامة التجارية، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة فى جريمة تقليد العلامة التجارية أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًّا في حالة العود.

تاريخ حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية في مصر

تعتبر مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وهناك أحكام في القضاء صدرت في العلامات في عام1924 وما بعدها، ثم قامت الحكومة بتقنين تسجيل العلامات التجارية بتشريع القانون 57 لسنة 1939 الذي تضمن كيفية تسجيل العلامات التجارية.

وتم وضع مواد عقوبات علي من يتعدي علي العلامات المسجلة سواء بالتقليد أو بالتزوير أو الحيازة أو التعامل في سلع أو خدمات تحمل علامة تجارية مسجلة.

ثم تطور الأمر بأن انضمت مصر الي كل الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بحماية العلامات التجارية بدءا من اتفاقية باريس التي أقرت في 9/9/1883 وإنضمت مصر اليها وكذلك اتحاد مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية بما يضمه من وسيلتين للتسجيل الدولي سواء بموجب الاتفاق (اتفاق مدريد) أو بموجب بروتوكول مدريد.

وانضمت مصر الي الاتحاد بشقيه الاتفاق والبروتوكول معا، وكذلك ايضا وقعت مصر اتفاقية الجات بما تضمه من اتفاقية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية (تربس).

كما وقعت مصر بالأحرف الأولي علي الانضمام الى اتفاقية سنغافورة للعلامات التجارية

آهمية العلامات التجارية:

وسيلة لحماية المنتجات التي تحمل العلامة من التقليد.

تعزيز موقف المشروع بالنسبة للمنافسين.

ترسيخ شهرة العلامة بمرور الزمن.

لتعريف بمصدر المنتج.

اداة تميز بين المنتجات من السلع والخدمات المماثلة.

المستندات المطلوبة لتسجيل العلامات التجارية:

وحدد جهاز تنمية التجارة الداخلية المستندات المطلوبة لتسجيل العلامات التجارية، وهي:

طلب تسجیل تصمیم أو نموذج صناعي

٤ صور من التصمیم أو النموذج الصناعي.

مستخرج من السجل التجاري أو عقد التأسیس أو النظام القانوني.

صورة من التصمیم أو النموذج الذي أودع في دولة أجنبیة مصدقًا علیھا من مكتب الملكیة الصناعیة فیھ

ويتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تختص بالتسجيل وفقا للإجراءات التى نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

ويقوم صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقا به 4 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية، ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهى المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار اليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصين فنيين متخصصين، ثم يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة وفى حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، ويتم البت فى التظلم – طبقا للقانون - بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى.

أما فى حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها فى الجريدة الرسمية للعلامات التجارية ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه الى الإدارة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال 60 يوما من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها فى الاعتراض مسببا، إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع، وينشر قرار التسجيل فى جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.