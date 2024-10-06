بعد ترند بيع مطعم صبحي كابر، طرق وكيفية تسجيل العلامات التجارية في مصر

تصدر ترند مطعم "صبحي كابر" خلال الساعات الماضية مؤشرات مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان الذي وضعته صفحة المطعم أنه لم يعد مملوكًا لـ "الحاج صبحي" مؤسس المطعم، وصاحب العلامة التجارية الأشهر في مجال المشويات.

وأثار خبر بيع مطعم "صبحي كابر" الشهير جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علقوا قائلين: "صبحي كابر كشف الظروف القهرية وراء بيع المطعم، وعبر النشطاء عن وجود حلقة مفقودة في قصة بيع مطعم صبحي كابر.

وبحسب البعض فإن للموضوع أبعادا أخرى لم يتم الإفصاح عنها، وأن قصة الذرة غير مفهومة، وأن صبحي كابر مستحيل أن يضع أمواله غير في شيء يفهمه، وأنه لن يشتري ذرة بـ ١٢٥ مليون جنيه، هذا الأمر غير واقعي، وهذا الأمر وراءه أشياء أخرى غير مفهومة ، خاصة وأن المطعم مازال يحمل العلامة التجارية الشهيرة في مجال المشويات صبحي كابر.

صبحى كابر - فيتو

واقعة بيع مطعم صبحى كابر وكيفية تسجيل “ البراندات ”

واقعة “بيع مطعم صبحى كابر، جعلت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتساءلون عن كيفية تسجيل “البراندات” العلامات التجارية فى مصر.

وهو الأمر الذي ترصده “ فيتو ” خلال السطور التالية كما ترصد أهم وأبرز المعلومات عن طرق وكيفية تسجيل العلامات التجارية فى مصر، والتى يبحث عنها العديد من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار وذلك بهدف حماية حقوقهم القانونية.

اقرأ التالى: القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

ماذا تعرف عن تسجيل العلامة التجارية في مصر ؟

تسجيل العلامة التجارية في مصر من الإجراءات التي يبحث عنها رواد الأعمال وأصحاب الأفكار في حماية حقوقهم القانونية في إشهار علاماتهم التجارية الخاصة، وضمان الربح منها بشكل حصري، والحصول على براءة اختراع تضمن تفردهم بملكيتها..

اقرأ التالى: القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

وزارة التموين وتسجيل العلامات التجارية

تسجيل العلامات التجارية يتم عن طريق تقديم طلب بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم مع التسجيل وتقديم الطلب إرفاق عدد من الأوراق كاملة؛ وعدم استيفاء أي جزء من تلك الأوراق يبطل عملية تسجيل الماركة التجارية لمنتجك أو الخدمة التي تقدمها وفق ما حدده القانون؛ وتكون الأوراق المطلوبة لتسجيل علامة تجارية على النحو التالي:

1-يقدم الشخص الذي يريد تسجيل العلامة التجارية 5 صور من تلك العلامة لمصلحة السجل التجاري بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

2- يرفق مع الصور الخمس المقدمة، رخصة الشركة أو الجهة أو المؤسسة التي ستقوم بتقديم المنتج أو الخدمة المرادة.

3- ملء نموذج أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تسجيل ماركة تجارية لاستيفاء فحص العلامة التجارية المطلوبة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية - فيتو

إجراءات ومراحل تسجيل العلامات التجارية لمنح الشهادة من وزارة التموين

مرحلة الإيداع.

مرحلة الفحص الفنى.

مرحلة النشر.

مرحلة منح الشهادة.

تعريف العلامة التجارية قانونيًا؟



العلامة التجارية في المادة 63 من قانون 82 لعام 2002، تعرف على أنها تشمل كل ما يميز منتجًا، سواء كانت سلعة أو خدمة، عن غيره من المنتجات، وتشمل هذه العناصر الأسماء ذات الشكل المميز، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلًا خاصًا ومميزًا.

واستخدام أي من هذه العناصر السابقة، سواء بشكل منفرد أو مجتمعة معًا، في تمييز المنتجات، أو البضائع، أو إشارة إلى مصدرها، أو نوعها، أو مرتبتها، أو طريقة تحضيرها، جزءًا أساسيًا من تعريف العلامة التجارية.



