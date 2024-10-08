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ثقافة وفنون

أول صلح مع فؤاد، لقطات من حلقة محمد هنيدي في برنامج «اسمه» مع نزار الفارس

نزار الفارس ومحمد
نزار الفارس ومحمد هنيدي.فيتو

طرح الإعلامي نزار الفارس  برومو أولي حلقات برنامجه الجديد المعنون ب«اسمه».

ويطل خلال الحلقة الأولي الفنان الكوميدي محمد هنيدي  والبرنامج يذاع عبر  قناة الرابعة الفضائية.

حلقة هنيدي مع نزار الفارس

وروج نزار الفارس للحلقة مستعرضا أبرز اللقطات بها.. وقال إنه في البرنامج صالح هنيدي الفنان محمد فؤاد وأنهى الخلاف تماما… فى حين ما فكر يصالح الفنانة شيرين وشركة روتانا

 

وأشار الفارس ان هنيدي يرغب فى عمل ديو مع أوكا.

كما أجاب هنيدي على سؤال ماذا لو كان كرستيان رونالدو لمدة يوم واحد ماذا يفعل بجورجينا.. و⁠هل نحج إن يكون خليفة عادل إمام.

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