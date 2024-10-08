بدوي يشهد اتفاق المنحة الألمانية بقيمة 30 مليون يورو لدعم مشروع مصر للهيدروجين الاخضر

خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة بمدينة هامبورج الألمانية شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والسيدة سفينيا شولتز وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانية اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق منحة من الحكومة الألمانية قدرها 30 مليون يورو بين مشروع مصر للهيدروجين الأخضر الذى تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بالتعاون مع شركات فيرتيجلوب وأوراسكوم للإنشاءات وصندوق مصر السيادى والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة باور تو إكس دى أند جى جى إم بى إتش التابعة للبنك الألمانى للتنمية.

مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتكون رائدة عالميا في مجال الطاقة



وألقى المهندس كريم بدوى كلمة خلال مراسم التوقيع أشار فيها الى إمكانات مصر التى تؤهلها لأن تكون دولة رائدة عالميًا فى مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأكد أن توقيع اتفاق المنحة اليوم وتعزيز سبل التعاون مع شركاء مصر خاصة فى مجال الطاقة يعتبر خطوة أساسية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا فى البلاد، كما أشار إلى اهتمام الدولة المصرية والتزام الحكومة بالتنسيق والتعاون الفعال بين القطاعات المختلفة لتحقيق رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر.