بمشاركة 12 فنانًا دوليًا، التفاصيل الكاملة لمعرضي "الأبد هو الآن" و"قصة مدينتين" (صور)

عقد منذ قليل المؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" فى منطقة هضبة الأهرامات، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة ومنظمة اليونسكو، وذلك بحضور ومشاركة السفيرة منال الشناوى، ممثل وزارة الخارجية، ورافاييل بينتانجلو الملحق الثقافى الإيطالى، والفنان محمد فارس وعدد من الفنانين العرب والأجانب.

معرض "الأبد هو الآن"

فأعلنت نادين عبد الغفار خلال المؤتمر عن انطلاق النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" من 24 أكتوبر الجاري وحتى 16 نوفمبر 2024.

وأكدت على مشاركة 12 فنانًا دوليًا بالنسخة الرابعة من "الأبد هو الأن"، ليجمع " الأبد هو الآن 4" تنوعا ثقافيا كبيرا، حيث يشارك فنانون من المملكة المتحدة وإيطاليا وجنوب إفريقيا وبلجيكا ولبنان وفرنسا ومصر واليونان وإسبانيا وكندا، كل منهم يساهم بسرده المتميز، ولأول مرة من الهند وكوريا الجنوبية.

الذكاء الاصطناعي مشروع الأبد هو الآن بنسخته الرابعة

ويشمل معرض هذا العام مشروعين متوازيين لأول مرة منذ انطلاقه، الأول يعرض الفنان متعدد التخصصات حسن رجب، وهو فنان مصري-أمريكي، بدعم من شركة "ميتا"، يقدم عمله المبتكر جسرًا بين التكنولوجيا والفن التقليدي، ليقدم رؤيته حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق التعبير الإبداعي.

ذلك بالإضافة لمشروع فيديو للفنانة السعودية دانيا الصالح، وهو عبارة عن قطعة مدتها 10 دقائق تعيد النظر في العصر الذهبي للسينما المصرية والفرنسية، لتركز على تأثير هذه الأفلام على المجتمعات العربية.

الفنانون المشاركون بالنسخة الرابعة من “الأبد هو الآن”

ويشارك في المعرض 12 فنانا من دول مختلفة ويكونوا كالآتي: كريس ليفين من المملكة المتحدة، فيديريكا دي كارلو من إيطاليا، إك- يون كان من كوريا الجنوبية، جيك مايكل سينجر من جنوب أفريقيا، وجان بوجا سيان من بلجيكا، وجان ماري أبريو من فرنسا، وخالد زكي من مصر، ولوكا بوفي من إيطاليا، وماري خوري من كندا، وشيلو شيف سليمان من الهند، وستوديو ايني - ناسية إنجيليسيس من اليونان، وزافير ماسكارو من إسبانيا.

معرض قصة مدينتين بمكتبة الإسكندرية

وبالتوازي مع النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" تقام النسخة الأولى من معرض “قصة مدينتين” تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة السياحة المصرية لإحياء ذكرى الاتحاد اليوناني المصري، والذي يقام في 15 أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر في مكتبة الاسكندرية، وذلك بمشاركة 12 فنانا يونانيا.

السفيرة منال الشناوي: معرض الأبد هو الآن يأتي بنتائج إيجابية للترويج لمصر

وقالت السفيرة منال الشناوي نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن المعرض العالمي للفن المعاصر "الأبد هو الآن" يقام سنويا في هضبة الأهرام التي تمثل أهم بقاع الحضارة القديمة في العالم، وذلك تحت رعاية وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار ومنظمة اليونسكو، مؤكدة أن الحدث يأتي بنتائج إيجابية كبيرة للترويج لمصر ثقافيًا وحضاريًا، فضلًا عن ما للمعرض من أهمية كبيرة في مزج الحضارة والفن وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين الفنانين في العالم.

وأكدت على تطلعها لرؤيه الفاعليه العالميه للفنون المتمثلة في معرض القاهرة الدولي للفنون في منطقة وسط البلد في الفترة من 10 إلى 30 أكتوبر 2024، وهو الحدث الذي يمثل إضافة كبيرة فنية وثقافية للحدث الكبير هذا العام.

وشددت السفيرة منال الشناوي على اهتمام وزارة الخارجية الدائم برعاية الفنون والتراث والحضارة العامة، حيث أنها تعد القوى الناعمة ما بين الشعوب وما بين الدول الأمر الذي يحقق الاستقرار الدولي وذلك فضلا عن المردود السياحي الكبير، بالإضافة إلى التأثير الحضاري والفني من قبل المعرض الذي من المتوقع أن يحظى باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي.