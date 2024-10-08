اول تعليق لمدرب بيراميدز على قرعة دوري أبطال أفريقيا

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن ارتياحه لقرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتي أوقعت بيراميدز في المجموعة الرابعة بجانب الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي وديجوليبا المالي، مشددا على أن الانطباع الأول جيد إلى حد كبير.

أوضح المدير الفني أنه لا يمتلك في الوقت الحالي الكثير من المعلومات عن الفريقين ديجوليبا وساجرادا، ولكنه سيعمل على ذلك مع جهازه المعاون، وسيتم التحضير جيدا للفريقين ومعرفة كل شيء عنهما قبل اللقاءات الرسمية، ودراستهما بالصورة المطلوبة.

أضاف كرونسلاف، أن النادي سيواجه الترجي التونسي والذي يعد واحدا من أكبر الأندية في أفريقيا وصاحب إنجازات وبطولات في دوري الأبطال وفي النسخة الأخيرة وصل إلى النهائي، وبالطبع مواجهته ستكون قوية، وهو كمدير فني يحترم جميع المنافسين.

المدرب أوضح أن بيراميدز يستعد جيدا من خلال معسكر تركيا للموسم الجديد بكل قوة، بعد موسم قوي قدم خلاله الفريق مباريات رائعة ونافس على كل البطولات وتوج بكأس مصر، والفريق يتطور بالشكل المطلوب، وسيكون منافسا قويا في دوري الأبطال.

المدرب تحدث عن ترتيب مباريات دور المجموعات مشددا على أنه ليس بالأمر الهام لأنه في النهاية ستواجه جميع فرق المجموعة ذهابا وإيابا، ولكن من الجيد أن تكون المباراة الأولى على ملعبنا وبالتالي الفرصة أكبر لبداية المشوار بفوز وثلاث نقاط وهو أمر مهم لما يلي ذلك من مباريات ومن أجل حصول اللاعبين على الثقة المطلوبة.

مجموعة بيراميدز

ووقع فريق بيراميدز في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا خلال القرعة التي أجريت امس الاثنين بمقر الكاف بالقاهرة.

وضمت مجموعة بيراميدز، المجموعة الرابعة D، كل من: ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي).

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات

وتقام الجولات الستة في دور المجموعات بدوري الأبطال على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي احد يومي 26 و27 نوفمبر 2024.

الجولة الثانية: دجوليبا المالي وبيراميدز أحد يومي يومي 6 و7 ديسمبر

الجولة الثالثة: الترجي وبيراميدز أحد يومي 13 و14 ديسمبر

الجولة الرابعة: بيراميدز والترجي أحد يومي 3 و4 يناير 2025.

الجولة الخامسة: وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي وبيراميدز أحد يومي 10 و11 يناير

الجولة السادسة: بيراميدز ودجوليبا المالي أحد يومي 17 و18 يناير

اصابة وليد الكرتي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تفاصيل إصابة النجم المغربي وليد الكرتي، وغيابه عن معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

أوضح المنيري أن وليد الكرتي عانى من قطع جزئي في غضروف الركبة خلال مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة، وخضع لعملية بالمنظار في الركبة خلال فترة الراحة في المغرب.

المنيري كشف عن أن الكرتي متواجد حاليا في الإمارات للخضوع لبرنامج تأهيلي في أحد المراكز الطبية، ويستمر لمدة أسبوعين قبل العودة للقاهرة تمهيدا للعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا في نصف نهائي كاس السوبر المصري بدولة الإمارات.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

ويشهد يوم الخميس الموافق ال24 من اكتوبر الجاري مباراتي تحديد المركز الثالث والرابع والنهائي

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

معسكر بيراميدز بتركيا

وبدأ فريق بيراميدز معسكرا خارجيا في مدينة بوردور التركية منذ امس الاثنين ويستمر حتى يوم ١٤ أكتوبر الجاري، ويخوض خلاله التدريبات بشكل مكثف وفقا لبرنامج إعداد الجهاز الفني، ويختتمه بمباراة ودية أمام كونيا سبور التركي قبل العودة للقاهرة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر تركيا، والذي يستمر حتى يوم ١٤ أكتوبر الجاري استعدادا للموسم الجديد ومباريات السوبر المصري بالإمارات.

وضمت القائمة ٢٦ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - صامويل أومسا - محمد فوفانا - أحمد فوزي - عماد ميهوب.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

ويغيب عن معسكر بيراميدز في تركيا، السداسي الدولي محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل لتواجدهم في معسكر منتخب مصر، بجانب البوركيني بلاتي توريه والمغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي لتواجدهم مع منتخبات بلادهم، وكذلك المغربي وليد الكرتي المتواجد في الإمارات حاليا للخضوع لفترة علاج وتأهيل من إصابة الركبة.