أهالي الصداقة بأسوان يشتكون من برك مياه الصرف الصحي (صور)

يعاني سكان منطقة الصداقة الجديدة في أسوان من مشكلات متزايدة تتعلق بالصرف الصحي، حيث تسببت برك المياه الراكدة والملوثة في انتشار الأوبئة والحشرات، مما أثر سلبًا على الصحة العامة.

وتُعد هذه المشكلة مستمرة منذ ثلاث سنوات، وقد تم تسجيل شكاوى متعددة من الأهالي للمسئولين، لكن لم يُتخذ أي إجراء لحلها.

في حديثهم، أكد أهالي المنطقة أن بركة المياه المتجمعة في محيط عمارات الأوقاف تشكل خطرًا على صحتهم، حيث تعاني المنطقة من روائح كريهة وتزايد أعداد الحشرات، مما يفاقم من معاناتهم اليومية.

كما يُعاني السكان في منطقة تقسيم الصداقة، قرب مدرسة الشهيد أشرف مصطفى إبراهيم الابتدائية المشتركة، من تزايد القمامة والروائح الناتجة عن المياه الراكدة. وأكدوا أن هذه الظروف تؤثر بشكل مباشر على صحة التلاميذ وسلامتهم.

وناشد الأهالي محافظ أسوان، اللواء دكتور إسماعيل كمال، التدخل العاجل لحل مشاكل الصرف الصحي التي أصبحت تؤرق حياتهم وتلحق الأذى بهم منذ سنوات.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، سيد مدني، أنه تم تنفيذ عملية ردم لإحدى برك المياه بعد شفطها في المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم. وأكد أن هناك تعليمات من محافظ أسوان بالتعامل السريع مع أي مطالب جماهيرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.