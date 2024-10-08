"سما العريش" و"البردويل"، السمان وزيت الزيتون.. شمال سيناء، معالم ساحرة وطبيعة خلابة (صور)

تتمتع محافظة شمال سيناء بالعديد من المميزات الطبيعية التي تجعل من زيارتها متعة ساحرة، خصوصا مع الاستفادة من تشغيل القطارات مجانا لمدة أسبوع، بدءًا من السبت القادم.

تتميز محافظة شمال سيناء بامتداد شاطئ البحر المتوسط على طول مدن بئر العبد والعريش والشيخ زويد، حيث من الممكن أن يقضي الزائر يوما رائعا وسط نسمات الهواء الباردة في فصل الخريف من كل عام على خلفية زقزقة الطيور المهاجرة، والتي من بينها “السمان” الذي تشتهر به أجواء شمال سيناء في هذا التوقيت من كل عام.. فيمكن لزائر شمال سيناء أن يتذوق السمان على شاطئ البحر وسط الهدوء والطبيعة الرائعة.

المندي السيناوي والسمان أكلات لا مثيل لها

يوجد مطعم لبيع المندي السيناوي في وسط مدينة العريش، ويمتاز بمذاق فريد، من الصعب أن يتكرر في أي مكان آخر، ويمكن للزائرين تناوله أمام شاطئ الريسة بمدينة العريش، أكثر الأماكن الرائعة بشمال سيناء، حيث النخيل الذي يحيط بك مع سماع أصوات الأمواج المتلاحقة وهبات نسائم الخريف الرائعة.

ومن السهولة بمكان، أن يقيم الزائر حتى صباح اليوم التالي في إحدى الكافتيريات المطلة على الشاطئ بأسعار رمزية ومخفضة.

حي المساعيد يتزين لاستقبال الزائرين بتجهيز فنادق اليوم الواحد

وفي حالة ما إذا رغب الزائر في استكمال برنامج الزيارة داخل المحافظة فهناك عدة فنادق وقرى سياحية، من بينها قرية سما العريش في حي المساعيد المطلة على شاطئ البحر، وبها الكثير من الوسائل الترفيهية.. وتبدأ أسعار الإقامة بها من 1500 جنيه لليوم، كما يوجد الكثير من الفنادق الثلاث نجوم ذات الأسعار المخفضة، وفي متناول الجميع والتي تبدأ من 500 إلى 800 جنيه لليوم.

وإذا أراد قضاء يوم في أحد الفنادق ذات الخمس نجوم فهناك فندق ريتاج المطل على البحر، بكل غرفه.

ولا يمكن للضيف أن يغادر سيناء بدون أن يزور بحيرة البردويل التي تعتبر من أنقى البحيرات السمكية في العالم، مع الاستمتاع بتناول أشهى الأسماك التي يتم صيدها وبيعها في الأسواق، فمن أشهر الأسماك "البوري والدنيس والغزلان والصيجان".

أسواق المنتجات والمشغولات السيناوية تستعد لاستقبال الزائرين

تشتهر مدينة العريش بسوق تجاري ينقسم إلى شارعين هما شارع 23 يوليو وشارع 26 يوليو، فيمكن للضيف شراء كل ما يرغب بأسعار مخفضة، وهناك محلات العطارة التي تشتهر بها شمال سيناء لبيع المنتجات السيناوية وشراء الهدايا للأسرة في طريق العودة.

كما يوجد مراكز بيع الجلباب السيناوي والذي يتم صنعه يدويا وأخرى بالماكينات، وهي هداية قيمة لباقي أفراد الأسرة، كما ان لزيت الزيتون السيناوي مذاقه الخاص الذي تتميز به سيناء، والكثيرون يعتبرون زجاجة الزيت السيناوي هدية قيمة.

من جانب آخر، وفي سياق الاحتفالات بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قرر الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، تشغيل القطارات مجانا للركاب هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدءا من يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر وحتى الجمعة ١٨ أكتوبر الجاري.