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ثقافة وفنون

"عنب" أيتن عامر يحقق 37 ألف جنيه إيرادات أمس

فيلم عنب، فيتو
فيلم عنب، فيتو

يعرض حاليا فيلم عنب  بدور العرض السينمائي والذي تقوم ببطولته الفنانة أيتن عامر وعدد من النجوم.

إيرادات فيلم عنب

وحقق فيلم عنب  إيرادات 37 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين. 

 

فيلم عنب

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.

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