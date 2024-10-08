الأنبا مرقس يترأس اجتماع مجمع كهنة شبرا الخيمة

التقى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمجمع كهنة إيبارشية شبرا الخيمة، في بيت سان مارك بالعبور (بيت المطرانية).

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا مرقس حول عمق الخدمة، ثم احتفل الآباء بالعيد الثامن والأربعين لرهبنة نيافته.

الأنبا صموئيل يشهد تخريج الدفعة الثانية من مركز الدراسات اللاهوتية

احتفلت إيبارشية طموه للأقباط الأرثوذكس بتخريج الدفعة الثانية من مركز الدراسات اللاهوتية، وذلك بكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه.

وسلّم نيافة الأنبا صموئيل شهادات التخرج على الخريجين والخريجات من كورس اللاهوت العقيدي، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

الكنيسة الأرثوذكسية تعقد لقاءات للكهنة للتوعية بأهمية ترشيد المياه

تدرس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عقد لقاءات تدريبية لكهنة الكنيسة لتوعيتهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه ليقوموا بدورهم بتوعية أبناء الكنيسة في العظات والاجتماعات الكنسية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف يرافقهما وفدين من وزارتيهما.

وجرى خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود بخصوص التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ودور الكنيسة القبطية ووزارة الأوقاف في هذا السياق.

وأعرب قداسة البابا تواضروس عن استعداد الكنيسة الكامل للمشاركة في دعم كافة الفعاليات التي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بهذا الموضوع، لافتًا إلى أن المياه أساسية للحياة.