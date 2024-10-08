الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تعقد لقاءات للكهنة للتوعية بأهمية ترشيد المياه

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

 تدرس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عقد لقاءات تدريبية لكهنة الكنيسة لتوعيتهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه ليقوموا بدورهم بتوعية أبناء الكنيسة في العظات والاجتماعات الكنسية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، يرافقهما وفدان من وزارتيهما.

 

التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه

 وجرى خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود بخصوص التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ودور الكنيسة القبطية ووزارة الأوقاف في هذا السياق.

وأعرب قداسة البابا تواضروس عن استعداد الكنيسة الكامل للمشاركة في دعم كافة الفعاليات التي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بهذا الموضوع، لافتًا إلى أن المياه أساسية للحياة.

 

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