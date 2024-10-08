الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 8 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 5 إلى 9 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 40 جنيهًا.
  5. تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  7. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  9. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  11. تراوح سعر كيلو جوافة من 6 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  12. تراوح سعر الرمان من 12 إلى 28 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 7 إلى 17 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو كاكا من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 23 إلى 27 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  6. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  7. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار كيلو الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر موز صعيدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
txt

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

txt

أسعار الفاكهة اليوم، البرقوق بـ 50 جنيهًا في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو اسعار البطيخ سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر البرقوق سعر التفاح سعر العنب سوق العبور أسعار العنب موقع فيتو سعر الموز أسعار الموز سعر التين سعر الجوافة

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

ارتفاع الرمان وانخفاض البرتقال، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

أسعار الفاكهة اليوم، الكانتلوب يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

الأكثر قراءة

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

فيديو جديد يرصد اندلاع حريق هائل بمصنع للأقمشة بالعاشر من رمضان

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع استراتيجية

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية