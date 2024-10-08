الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القابضة للمطارات: خطة شاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية بمطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
ads

أكد المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هناك خطة طموحة لزيادة الطاقة الاستيعابية بمطار القاهرة الدولي، تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة.

القابضة للمطارات:  خطة شاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية بمطار القاهرة

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عرب لاستعراض تجربة الطوارئ متسعة النطاق التي أقيمت بمطار القاهرة، حيث أوضح أن هذه التجربة قد تم التحضير لها مسبقًا لضمان تطبيق كافة المعايير الدولية المعتمدة في حالات الطوارئ.

وأشار عرب إلى أن جميع الفرق والجهات المشاركة في خطة الطوارئ جاهزة للتعامل مع أي أزمة بشكل فوري، تماشيًا مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) التي تلزم المطارات بإجراء مثل هذه التجارب بصفة دورية بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، بهدف تجديد تراخيص المطارات ورفع مستويات الأمان والسلامة.

وأضاف أنه سيتم اليوم رصد جميع التحركات خلال التجربة لتحليل الأداء وتحديد أي نقاط تحتاج إلى تحسين، لضمان الجاهزية التامة في المستقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القابضة للمطارات القابضة للمطارات والملاحة الجوية المنظمة الدولية للطيران المدني سلطة الطيران المدني مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي سلطة الطيران

مواد متعلقة

بدء تجربة طوارئ كبرى في مطار القاهرة (صور)

جامعة عين شمس تشارك بالمعرض السابع عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2024"

مطار القاهرة يجري اليوم تجربة طوارئ تدريبية موسعة على المهبط

وزير الطيران يشهد النسخة 130 لمؤتمر منظمة IATP

جولة تفقدية لوزير الطيران بمطار العلمين الدولي لمتابعة حركة التشغيل

جامعة عين شمس تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر

التعليم العالي: تكلفة جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية 646 مليون جنيه

وزير التعليم العالي: لدينا 20 جامعة أهلية ودولية تضم 200 كلية

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

​هيئة الدواء تحذر من 9 عوامل خطر تسبب الإصابة بسرطان الثدي

رسوب 85 % من طلاب الفرقة الأولى بطب سوهاج، وعميد الكلية يرفض التعليق

كامل الوزير: انتهى عهد تسقيع الأراضي

وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى إنترلوك وبلدورات بميناء سفاجا (صور)

نعيم قاسم يكشف قدرات حزب الله ويتحدث عن انتخاب الأمين العام الجديد

"تضم القبور عظامهم قبل أن يدنس شبر واحد من أرض مصر"، رسالة تحذير قوية من اللواء ياسر وهبة

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالبورصات العالمية

الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات، ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف خانت امرأت نوح وامرأت لوط أنبياء الله؟ وكيف كانت نهايتهما؟

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

المزيد
الجريدة الرسمية