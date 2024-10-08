أكد المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هناك خطة طموحة لزيادة الطاقة الاستيعابية بمطار القاهرة الدولي، تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة.

القابضة للمطارات: خطة شاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية بمطار القاهرة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عرب لاستعراض تجربة الطوارئ متسعة النطاق التي أقيمت بمطار القاهرة، حيث أوضح أن هذه التجربة قد تم التحضير لها مسبقًا لضمان تطبيق كافة المعايير الدولية المعتمدة في حالات الطوارئ.

وأشار عرب إلى أن جميع الفرق والجهات المشاركة في خطة الطوارئ جاهزة للتعامل مع أي أزمة بشكل فوري، تماشيًا مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) التي تلزم المطارات بإجراء مثل هذه التجارب بصفة دورية بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، بهدف تجديد تراخيص المطارات ورفع مستويات الأمان والسلامة.

وأضاف أنه سيتم اليوم رصد جميع التحركات خلال التجربة لتحليل الأداء وتحديد أي نقاط تحتاج إلى تحسين، لضمان الجاهزية التامة في المستقبل.