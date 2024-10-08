نشوى مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية بعد تركيب 3 دعامات بالقلب

كشفت الفنانة نشوى مصطفى تطورات حالتها الصحية، بعد أن أجرت مؤخرًا عملية تركيب ثلاث دعامات بالقلب.

وقالت نشوى مصطفى في تصريح خاص لـ فيتو إنها تتواجد حاليًا بالمنزل لقضاء فترة نقاهة بحسب تعليمات الأطباء.

نشوى مصطفى تقضي فترة النقاهة

وأضافت نشوى أن حالتها الصحية في تحسن شديد، بعدما قضت يومين بالمستشفى عقب إجراء العملية، وأصبحت تتبع تعليمات الأطباء بشكل دقيق، خاصة أن الأزمة التي مرت بها لم تكن تتوقعها، هذا بجانب الخطر التي كانت فيه قبل تركيب الدعامات، حيث أخبرها الطبيب المعالج لها أنه كان هناك انسداد شبه كامل بالشريان التاجي بالقلب، ولولا العناية الإلهية لكان حدث ما لا يحمد عقباه.

تفاصيل أزمة نشوى مصطفى الصحية

وكانت قد كشفت الفنانة نشوى مصطفى تفاصيل أزمتها الصحية حيث قالت في تصريح خاص لـ فيتو، أنها شعرت مساء يوم الخميس الماضي ببعض الآلام بمنطقة الصدر، لكنها لم تهتم نظرًا لأن تلك الآلام تكررت معها أكثر من مرة خلال الأشهر السابقة، لذلك ظنت أن الأمر مجرد إصابة بألم في القفص الصدري نظرًا لتغيرات المناخ، لكن الألم اشتد عليها بعد عدة ساعات لتطلب من زوجها الذهاب إلى المستشفى فجر الجمعة.

وأضافت نشوى مصطفى أنها أجرت بعض الفحوصات الطبية السريعة بإحدى مستشفيات منطقة التجمع الخامس، ليؤكد لها الأطباء ضرورة دخول العناية المركزة، لكنها قررت الإنتقال إلى مستشفى آخر بمنطقة المهندسين، نظرًا لوجود طبيب متخصص هناك في أمراض القلب، وكانت لها معرفة سابقة به.

نشوى مصطفى بالمستشفى

وتابعت نشوى أنها بالفعل ذهبت إلى المستشفى واتصلت بالطبيب الذي حضر على الفور، وأكد لها ضرورة إجراء قسطرة بالقلب بشكل سريع، لينتج عنها تركيب ثلاثة دعامات بالقلب، بعدما اكتشف الطبيب انسداد شبه كامل بالشريان التاجي وبعض الشرايين المغذية للقلب.

وأوضحت أن الطبيب أكد لها أنها نجت بإعجوبة من تلك الأزمة، لذلك لابد أن تهتم بشكل كبير بحالتها الصحية، وطلب منها البقاء في المستشفى لحين استقرار حالتها الصحية ثم الخروج وقضاء فترة من النقاهة بالمنزل، والابتعاد عن التوتر وعدم بذل أي مجهود بدني خلال تلك الفترة.

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