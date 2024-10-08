مصرع عامل التهمته ماكينة قش الأرز بالبحيرة
لقى عامل مصرعه أثناء عملة على ماكينة كبس قش الأرز، متأثرا بجروحه وذلك بعزبة القصاصين التابعة لقرية الطود بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة العام.
إصابته أثناء عمله على ماكينة كبس قش الأرز
تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة بإصابة عامل أثناء عمله أدت إلى وفاته، وبالانتقال إلى مكان واقعة بعزبة القصاصين وإجراءات التحريات والمعاينة، تبين مصرع محمد ع ع" 43 عاما- عامل زراعى
ومقيم بقرية الطود التابعة للمركز، عقب إصابته أثناء عمله على ماكينة كبس قش الأرز.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.
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