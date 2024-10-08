لو بتجهز بيت جديد، إزاي تختار انتريه مناسب لمساحة شقتك (فيديو وصور)

يحرص العميل عند تجهيز أي منزل جديد على شراء أثاث غرفة المعيشة بجودة عالية وأسعار مناسبة، ويعد شراء “ الانتريه ” أحد أهم الغرف في واجهة المنزل لاستقبال الضيوف، مما يتطلب مراعاة اختيار تصميم انتريه مميز وأنيق ويتناسب مع مساحة وألوان الشقة

كما أن اختيار الألوان يعد أحد الأشياء التي تميز ديكور الانتريهات ، حيث إن هناك ألوانا محايدة وأخرى جريئة ، وألوانا داكنة، وعادة يفضل وجود تناسق بين اختيار لون الانتريه وألوان الفرش وطلاء جدران الغرف، فضلا عن اختيار نوع الأقمشة التي تتناسب مع الانتريه.

وأثناء تجهيز بيت جديد، قد يقع البعض فى فخ شراء بعض قطع الأثاث لأنها أعجبتهم، أو لأن مواصفاتها من الخارج تبدو جيدة، ولكن بعد فترة من الوقت تتضح فيما بعض العيوب مع الاستخدام … ولهذا تقدم “ فـيتـو ” بعض النصائح والأمور الهامة التى لابد من معرفتها عند شراء " الانتريه المطلوب لشقتك

نصائح عند شراء أثاث غرفة الانتريه



كيف تختار انتريه مناسب لمساحة شقتك

ويقول محمد الشامخ، أحد صناع الأثاث بمحافظة دمياط: إن هناك عددا من الأمور يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار"الانتريه "من جانب العميل، وتتضمن" تحديد مساحة الانتريه وحجمه ويجب أن يتماشي مع مساحة الشقة والديكور الإجمالي له .

محمد الشامخ احد صناع الاثاث فى دمياط

وأشار الشامخ: إلى أن “الأريكة” هى القطعة الأساسية فى الانتريه لذلك لابد أن حجمها يكون متناسبا مع مساحة الغرفة ومريحة للجلوس عليها

التحقق من نوع الخشب

وأشار الشامخ إلى أنه عند شراء “ الانتريه ” ينبغى التحقق من قوة الخشب ومدى تحمله، ويفضل أن يكون مصنوعا من الخشب الزان الطبيعى، لضمان أن يعيش مع العميل لفترة أطول، فضلا عن التأكد من ثبات أرجل الأريكة بمسامير، وليقم العميل بتجربة بسيطة وهى ان يرفع إحدى أرجل الأريكة من الأرضية، وإذا لاحظ عدم ارتفاع الساق الأخرى بنفس السرعة، فهذا يدل على أن الإطار الأريكة الخشبى ضعيف وغير مصنوع بشكل جيد. وبهذا فعليه أهمية التأكد من جودة ومتانة الانتريه أثناء شرائه وفحصه جيدًا والاطلاع على الفنش النهائي للانتريه.

حشو الانتريه

وأوضح أنه يجب أن يكون إطار الانتريه وجميع زوايا الأريكة والكراسى مبطنة بشكل جيد، ومصنوعة من الاسفنج عالى الكثافة، ويفضل البحث فى جميع الزوايا للتأكد من تساوى الحشو وقوته. فضلا عن التأكد من قماش التنجيد، والذى يجب ان يتطابق مع بعضه من حيث اللون والخامة

وأضاف الشامخ حلال حديثه مع فيتو، أن الانتريه عادة يتكون من 2 كنبة و2 كرسي، وهناك تصميمات أخرى تتضمن كنبتين أو ثلاثة أو مقعد وكنبتين أو مقعدين وفوتيه، أما عن ترابيزة غرفة الانتريه، فأوضح أنه لابد أن يكون سطحها كبيرا متر فى متر أو 80 فى 80، لأنها تكون متعددة الاستخدامات لافتا إلى ان البعض يفضل بأن يكون بها مجموعة من الأدراج وليكن درجان فقط.

وقال إن ألوان الانتريه تكون طبقا لرغبة العميل، موضحا أن قواعد الانتريه يوجد بنها الاستانلس مضاد للصدأ، وعن القماش المستخدم فى كسوة الانتريه يقول الشامخ: هناك قماش الشمواة أو الشانيليا والوتر بروف

جودة الأثاث الدمياطي

وأشاد بجودة الأثاث الدمياطي بشكل عام: لافتا إلي أن "الأثاث الدمياطي على قدر من السمعة والجودة ما يسمح لنا بالتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الأثاث الدمياطى يتميز بجودته العالية ويعتمد على الخامات الطبيعية والبعد عن الخامات البديلة، فهى ذات سعر أقل دون جودة مقارنة بالأثاث الدمياطى

وعن مشاركته فى معرض "صنع فى دمياط" مؤخرا قال الشامخ: إن المشاركة لما لها من دور تسويقي هام في القاهرة الكبرى باعتبارها أكبر أسواق الجمهورية، لافتا إلى أنه يتم المشاركة للمرة الثالثة على التوالي لافتًا إلى أن المعرض يشهد تطورا ملحوظا من حيث المعروضات والتصميمات والدعاية .

وأضاف أن المعرض يعد فرصة جيدة للعميل للتعرف على التصميمات والموديلات الجديدة ويمكن تنفيذ الموديلات حسب المساحة لديه ويكون هناك فترة ضمان على المنتج

واوضح ان المعرض يحظى بسمعة طيبة، وإقبالا من العملاء نتيجة ثقة العملاء فى جودة الأثاث الدمياطى، لافتا إلى أن الشراء من المعرض يعد فرصة جيدة للعملاء، لأنه يشترى من الصناع أنفسهم دون وسيط كما أنها فرصة جيدة للعارضين لتقديم مختلف التصميمات والموديلات، مشيرا إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة للتعرف على أذواق الجمهور أو العملاء بشكل مباشر

كتابة عقد الأثاث

وأوضح في حديثه مع "فـيتـو" على هامش معرض صنع فى دمياط، أنه لابد أن تكون كل تفاصيل غرف الأثاث المراد شراؤها واضحة فى التعاقد، سواء من حيث “ المقاسات والألوان ومدة التسليم”، فضلا عن وجود شرط جزائى على الطرفين إذا أخل أحدهما سواء بالتنفيذ او بالدفع من جانب العميل

وقال إنه باعتبارنا مصنع يسمح لنا ذلك بالتعديل على القطع وفقا لطلب العميل سواء في المقاسات والألوان والتصميمات، مشيرا إلى أهمية حرص العميل على الشراء من مكان ذي سمعة جيدة فى التصنيع والتعامل، لافتا إلى أن العميل لابد أن يكون على دراية جيدة بالمساحات والألوان فى شقته حتى يستطيع اختيار قطع الأثاث المناسبة لها.