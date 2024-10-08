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محافظات

حفل لفريق حافظ وبستان في مكتبة الإسكندرية الجمعة المقبل

أحمد حافظ وبستان
أحمد حافظ وبستان مجدي

 تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلًا موسيقيًا للثنائي  أحمد حافظ وبستان مجدي مع فرقتهم الموسيقية وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساءً، على خشبة المسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
 

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جدير بالذكر أن أحمد حافظ وبستان مجدي زوجين من محافظة الإسكندرية محبين للموسيقى والفنون، حيث تعمل بستان مغنية وفنانة تشكيلية، عملت لفترة بمجال التدريس، أما أحمد حافظ فهو موسيقي وملحن وخزَّاف، وهو عضو مؤسس بفرقة مسار إجباري، أسهم في إعادة إحياء حركة الفرق الموسيقية بمصر، وعمل لسنوات كمنسق للمعارض الفنية الدائمة بمكتبة الإسكندرية. يستوحى حافظ وبستان معظم أغانيهما من خلفيتهما الفنية وأصلهما السكندري.

كما تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلًا موسيقيًا لفريق "أندروميدا"، وذلك يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً، على خشبة المسرح الكبير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يُعد أندروميدا أقدم فريق لموسيقى الروك في مصر، أسسه كل من عمرو حسن وإيهاب القلعي. بدأ الفريق تقديم موسيقي الروك عام 1987 في الإسكندرية، خاصة أغاني فريق «بينك فلويد» الشهيرة، وحاز على الجائزة الأولى في مسابقة مارلوبور لموسيقى الروك.

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