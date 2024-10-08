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رياضة

إنييستا يعلن رسميا اعتزاله كرة القدم في فيديو مؤثر

إنييستا
إنييستا

أعلن أندريس إنييستا اعتزاله النهائي لكرة القدم من خلال فيديو مؤثر نشره على صفحاته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.
 

وظهر أسطورة برشلونة في الفيديو متأثرا بشكل واضح، واكتفى بقول كلمات قليلة تلخص شعوره بعد نهاية مسيرته العظيمة، قائلا: "بالنسبة لي، كرة القدم كانت كل شيء".

رسالة مدربو إنييستا

وظهر في الفيديو، الذي يستمر لمدة دقيقتين و20 ثانية، جميع المدربين الذين عمل معهم إنييستا خلال مسيرته مع برشلونة والمنتخب الإسباني.


وكان من بين المدربين بيب جوارديولا، الذي تحول معه إنييستا إلى واحد من أفضل لاعبي العالم، وقد تذكر المدرب الكتالوني لحظة مهمة عندما خسر وتعادل في أول مباراتين له كمدرب للبارسا.

وقال جوارديولا: "أن يكون لديك أحد أهم لاعبي الفريق مثل أندريس، وفي تلك اللحظة التي كنا فيها على وشك الهبوط، يأتي إليك ويقول: بيب، نحن نسير في الطريق الصحيح، الناس سعداء وسيكون الأمر جيدا. ذلك منحني دفعة للاستمرار، وسأكون دائما ممتنا له".

من جانبه، أوضح لويس إنريكي كيف أن إنييستا يذكره بطفولته، قائلا: "بالنسبة لي، إنييستا يعكس ما كنا نشعر به عندما كنا أطفالا نلعب في الشارع، وكانت والدتك تناديك في الليل عندما لم تعد ترى الكرة".

وأشاد لويس فان جال بتواضع إنييستا وشخصيته كلاعب، قائلا: "كان دائما متواضعا جدا. لم يكن اللاعب صاحب اللياقة البدنية الأفضل، لكنه كان دائما يفكر في كرة القدم".

 

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