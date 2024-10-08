بايرن ميونخ يعلن موقف لاعبيه المصابين قبل التوقف الدولي

كشف بايرن ميونخ موقف لاعبيه المصابين خلال فترة التوقف الدولي، وهما الفرنسيين دايو أوباميكانو وماتيس تيل، والإنجليزي هاري كين.

غياب ثنائي بايرن ميونخ عن منتخب فرنسا



وأوضح النادي أن الثنائي الفرنسي سيغيب عن منتخب الديوك في روزنامة المباريات الدولية بسبب الإصابة، في حين حصل هاري كين على الضوء الأخضر للعب من قبل الطاقم الطبي للمنتخب الإنجليزي.

ولم يتمكن كين وأوباميكانو من استكمال لقاء بايرن مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت، الذي انتهى بالتعادل 3-3، أول أمس الأحد، ببطولة الدوري الألماني، بداعي الإصابة، كما أصيب تيل بعد دخوله بديلا في المباراة أيضا.



وذكر البايرن في بيان: "أعلن الجهاز الطبي للفريق أن دايو أوباميكانو يعاني من إصابة في الفخذ بعد مواجهة آينتراخت فرانكفورت في بوندسليجا. كما يعاني المهاجم ماتيس تيل من مشكلة في الكتف".

أضاف البايرن: "كإجراء احترازي، وبعد التشاور مع اتحاد كرة القدم الخاص ببلدهما، لن ينضم الثنائي إلى منتخبهما الوطني".

من جانبه، كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إصابة أوباميكانو، حيث أفاد بأنه تم استبعاده من قائمة منتخب فرنسا في مباراتيه أمام الكيان الصهيوني وبلجيكا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

أضاف الاتحاد أيضا أن تيل لن يتواجد بقائمة منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما.

كما أشار بايرن في بيانه، إلى أن كين، الذي بدا أنه يعاني من مشكلة في الفخذ، سافر مباشرة من فرانكفورت إلى معسكر منتخب إنجلترا للخضوع لتقييم طبي.

وتابع "أظهر الفحص الذي أجراه الطاقم الطبي لمنتخب إنجلترا أن هاري كين لا يعاني من إصابة بالغة"، مضيفا أنه سيبقى مع منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي ضد كل من اليونان وفنلندا بدوري الأمم الأوروبية.

ويخوض بايرن مواجهة من العيار الثقيل ضد ضيفه شتوتجارت ببوندسليجا في 19 أكتوبر الجاري، بعد روزنامة المباريات الدولية المقبلة.