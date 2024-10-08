الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أسعار منتجاتها خلال شهر  اكتوبر داخل الأسواق.

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 

ووفقا لأسعار شركة  مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم  و 9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه خلال الشهر الجاري تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

2- سجلت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه خلال سبتمبر الجاري 

3- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 متر)  نحو  140 ألف جنيه.

4- بلغت أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

5- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألمونيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

الألومنيوم، فيتو 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء أسعار الألومنيوم اليوم الالومنيوم

الأكثر قراءة

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

الكاف يوقع عقوبة علي الأهلي بسبب الجماهير، تعرف على التفاصيل

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

الأهلي يُسرع في تجهيز صفقته الجديدة استعدادا للسوبر المصري

لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

منوعات

المزيد

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية