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من ذاكرة أكتوبر المجيدة، محمد العباسي أول من رفع العلم على أرض سيناء يوم العبور

محمد العباسي اول
محمد العباسي اول من رفع العلم على أرض سيناء

 تحتفل مصر في السادس من أكتوبر من كل عام بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي شهدت لحظة عبور قناة السويس إلى الضفة الشرقية المحتلة لاستعادة قطعة عزيزة غالية من أرض الوطن هي سيناء. 

كانت هذه اللحظة تتويجًا لست سنوات من الاستعداد والتدريب الشاق، والرغبة العارمة في استعادة الأرض والأخذ بالثأر.

 ذكري انتصارات أكتوبر

من بين الأسماء البارزة التي تخلدها الذاكرة المصرية، يتصدر اسم البطل محمد العباسي، الذي يُعتبر أول من رفع العلم المصري على أرض سيناء يوم العبور.

ومع ذكرى هذه الملحمة، نستعرض أبرز المعلومات عن هذا البطل الخالد.

 

النشأة والميلاد

وُلد محمد محمد عبد السلام العباسي في 21 فبراير 1947 في مركز القرين بمحافظة الشرقية وقد شارك في أول موجة عبور للقناة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، حيث كان له شرف رفع العلم المصري على مواقع خط بارليف بعد أول موجة من العبور في معارك أكتوبر 1973.

التحاقه بالخدمة العسكرية

التحق محمد العباسي بالخدمة العسكرية في 1 يونيو 1967، وبعد أربعة أيام فقط شهدت البلاد نكسة يونيو التي كانت لها آثارها النفسية على جميع الجنود المصريين لكنه، على الرغم من تلك المرارة، لم يستسلم. كان يضع أمامه هدفه الأسمى، وهو عبور القناة وزرع العلم المصري على أرض سيناء المغتصبة. كان يقضي لياليه متضرعًا وداعيًا لتحقيق هذا الحلم.

كان يجسد إرادة الأبطال، كالجبال التي لا تنحني أمام العواصف، وقف صامدًا ليحقق حلمه بالعبور. لم يكن يهنأ بنومه وهو يحمل حلم استعادة الأرض. 

ذكرى الاستشهاد

انتقل محمد العباسي إلى رحمة الله في 1 يوليو 2019، لكنه ترك وراءه إرثًا من الشجاعة والتضحية. اليوم، ومع مرور الذكرى الـ 51 على نصر أكتوبر، نستذكر بطولات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين استطاعوا تخطي خط بارليف المنيع ودخول عمق أراضي سيناء لاستعادة الأرض.

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