الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس فرع البيئة بالبحيرة في جولات مكثفة لمتابعة استغلال قش الأرز (صور)

متابعة قش الأرز
متابعة قش الأرز
ads

 قام علي جمال دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، بجولات ميدانية مكثفة بقرى صفط الحرية، وشنديد، وكفر عسكر، وقرية الشيخ أحمد ودقدوقة بمركز إيتاي البارود.

هدفت هذه الجولات إلى متابعة سير العمل في حملات كبس وفرم وتجميع قش الأرز، وذلك لتحويل هذه المخلفات الزراعية إلى قيمة اقتصادية مضافة، وتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من قش الأرز والمخلفات الزراعية الأخرى، وكيفية الاستخدام الأمثل لها، وتجنب الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة والصحة العامة.

وأكد رئيس فرع شئون البيئة بالبحيرة على أهمية هذه الجولات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين الدخل الزراعي للمزارعين. كما شدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

مركز إيتاي البارود مخلفات الزراعية علي جمال دومة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة جهاز شئون البيئة بالبحيرة جهاز شئون البيئة

مواد متعلقة

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات بمدينة 6 أكتوبر (صور)

تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد في القاهرة (صور)

محافظ الجيزة: تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية (صور)

ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة والمخالفة بالجيزة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة طب الأسرة بمنطقة البشاير بـ 6 أكتوبر (فيديو)

افتتاح مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر المركزي (فيديو)

إزالة عشرات الأبنية والتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة (صور)

نائب محافظ الجيزة يتفقد منظومة التصالح بالمركز التكنولوجي بالحوامدية وأبو النمرس (صور)

الأكثر قراءة

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود

هل تستطيع إسرائيل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية؟ خبير عسكري يكشف مفاجأة

باحتياطي 122 تريليون قدم مكعب، ليبيا تنافس مصر على اكتشاف حقل غاز ضخم

خبير استراتيجي يكشف أهداف إسرائيل غير المعلنة في غزة ولبنان وإيران

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

منوعات

المزيد

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغسيل الميت بماء زمزم وفضله

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية