رئيس فرع البيئة بالبحيرة في جولات مكثفة لمتابعة استغلال قش الأرز (صور)

قام علي جمال دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، بجولات ميدانية مكثفة بقرى صفط الحرية، وشنديد، وكفر عسكر، وقرية الشيخ أحمد ودقدوقة بمركز إيتاي البارود.

هدفت هذه الجولات إلى متابعة سير العمل في حملات كبس وفرم وتجميع قش الأرز، وذلك لتحويل هذه المخلفات الزراعية إلى قيمة اقتصادية مضافة، وتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من قش الأرز والمخلفات الزراعية الأخرى، وكيفية الاستخدام الأمثل لها، وتجنب الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة والصحة العامة.

وأكد رئيس فرع شئون البيئة بالبحيرة على أهمية هذه الجولات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين الدخل الزراعي للمزارعين. كما شدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة.