وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان ملفات التعاون المشترك (صور)

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق، لمناقشة موضوعات التعاون المشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة ملفات التعاون المشترك، مضيفًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية البحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة، ومتابعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتذليل أي عقبات قد تطرأ ودفع وتيرة العمل؛ لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية.

كما أكد أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتماما كبيرًا للمساهمة في منظومة التعليم العالي بمصر جنبًا إلى جنب من تطوير منظومة التصنيع والإنتاج، من خلال الجهات التابعة، وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

مجال التعليم العالي والبحث العلمي

من جانبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور التعاون القائم بين وزارتي التعليم العالي والإنتاج الحربي في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، متطلعًا إلى المزيد من التعاون المثمر مع الوزارة في كافة المجالات؛ للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من اللقاء متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية، ودعم الاقتصاد القومي و تأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.



ومن جانبه، أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر؛ سعي وزارة الإنتاج الحربي للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجية التنمية الشاملة بالدولة.

حضر اللقاء عدد من قيادات الإنتاج الحربي وقيادات التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات.