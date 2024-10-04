الإنتاج الحربي تنظم لقاءات للعاملين وقوافل طبية لرعايتهم صحيًا

صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على تقديم أوجه الرعاية المختلفة والاهتمام بالعاملين والعاملات بالشركات والوحدات التابعة وذلك بعقد اللقاءات الدورية مع العاملين، حرص المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع للوزارة على تنظيم لقاء للعاملين بقطاع التدريب (السلام – حلوان)، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر فؤاد محمد مستشار السيد الوزير لشئون القطاعات الحكـومية، وخلال اللقاء أكد رئيس قطاع التدريب على أن جميع العاملين بقطاع التدريب أسرة واحدة، معربًا عن اعتزازه بالعاملين وذلك لما يبذلونه من جهدٍ لرفعة شأن القطاع، مشيرًا إلى أنه يوُلى أهمية كبيرة بالتواصل مع العاملين والاستماع لمطالبهم والعمل على تحقيقها وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، كما حرص خلال اللقاء على الاستماع لمقترحاتهم ودراستها من خلال المختصين والرد عليها.

موقف المشروعات الجاري تنفيذها في ابي قير وقها



ونوّه "بكر" بأنه في سياق متصل عقد السادة رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة لقاءات مع العاملين، حيث قام كل من المهندس محمد سعيد الخراشي رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) والمهندس معز الدين أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع ٢٧٠ الحربي) والمهندس محمود عبد السلام وهدان رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) والمهندس رأفت طلعت بشير نائب رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع ٩٩٩ الحربي) نيابةً عن السيد رئيس مجلس الإدارة؛ بعقد لقاءات مع عدد من العاملين بالشركات رئاستهم يمثلون قطاعاتها المختلفة وذلك بحضور قياداتها من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان، حيث قام السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات الأربعة بإستعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها وتم حث العاملين على بذل المزيد من الجهد ووجوب الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها وضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة العاملين، كما تم الحرص على الاستماع لمقترحات العاملين لتطوير الأداء وتحسين سير العمل كما تم الاستماع لمطالبهم واستفساراتهم وتم الرد عليها والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.

وأوضح "بكر" أنه تم خلال هذه اللقاءات تكريم بعض العاملين بالشركة (مصنع 10 الحربي) نظرًا لتميزهم في الأداء خلال الفترة الماضية، وتم تكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية بالشركة (مصنع 999 الحربي) تقديرًا لما بذلوه من جهد صادق خلال مسيرة عملهم، وتم تكريم أبناء العاملين المتفوقين بمختلف المراحل الدراسية بالشركة (مصنع 270 الحربي).

مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات



وفى سياق آخر أشار المتحدث الرسمى للوزارة إلى أن المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات حرص على تنظيم إحتفالية للاحتفاء بأبناء العاملين المتفوقين دراسيًا فى مختلف المراحل التعليمية، وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم تسجيلي عن المصنع ( م/200 الحربى ) ثم كلمة السيد رئيس مجلس إدارة المصنع والذى وجّه فيها التحية والتقدير لكل العاملين الذين شملوا بعطائهم الغير محدود أبنائهم حتى بلغوا قمة التفوق، مشيرًا إلى أنها رسالة جليلة يثمنها المصنع لهم ولا تقل أهمية عن ما يقدمونه من جهد وعطاء في العمل، وفي نهاية الاحتفالية تم تقديم شهادات التقدير لعدد (80) طالبا وطالبة من أبناء العاملين وذلك تشجيعًا لهم.

وأضاف "بكر" أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات استقبل قافلة طبية للكشف عن سرطان الثدي لعدد من العاملات بالشركات والوحدات التابعة وذلك في ضوء التنسيق والتعاون المثمر بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والصحة والسكان، موضحًا أنه في هذا الصدد أوضحت السيدة أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة أن القافلة الطبية قامت بالكشف على عدد (250) عاملة من (شركات م/18، 27، 81،200،270،300،شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات - قطاع التدريب)، وتم تجهيز العيادة الطبية بمصنع 200 الحربي لإستقبال القافلة لمدة أربعة أيام وبنهاية اليوم الرابع تم توجيه الشكر لكافة الطاقم الطبي على ما بذلوه من مجهود خلال تقديم الخدمة الطبية للعاملات.

شركة حلوان للمسبوكات



وعلى صعيد آخر أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي بأسم الوزارة أن المهندس محمد على محمد خليفة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) قام بإستقبال وفد شركة "Hanwa Aerospace STX" لمتابعة مستجدات التعاون المشترك، حيث تم إجراء عرض تقديمي عن الشركة وذلك للوقوف على الإمكانيات التصنيعة للشركة تمهيدًا لبدء تصنيع جسم المحرك الكورى الجديد الخاص بالهاوتزر k9A1.