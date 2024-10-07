حبس سائق توك توك بتهمة التحرش بفتاة في عين شمس
أمرت نيابة عين شمس بحبس سائق توك توك بتهمة التحرش بفتاة في منطقة عين شمس 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة
تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخص يفيد بتعرض ابنته البالغة من العمر 15 سنتة للتحرش اثناء استقلالها توك توك علي يد السائق
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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