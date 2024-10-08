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ثقافة وفنون

موعد نهاية الموسم الثالث من مسلسل FROM

مسلسل From، فيتو
مسلسل From، فيتو

 أعلنت  شبكة MGM، أن الحلقة العاشرة والأخيرة من الموسم الثالث لمسلسل الرعب والإثارة، From، ستعرض حصريا على الشبكة بتاريخ 25 نوفمبر ٢٠٢٤.

وذكرت الشبكة في بيان أن الحلقة الأخيرة من الموسم الجديد لمسلسل FROM، ستحمل مفاجآت عديدة للجمهور.

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تفاصيل مسلسل From

 مسلسل From،  بطولة،  سكوت ماكورد، هارولد بيريناو، وكاتالينا ساندينو مورينو، إيون بيلي، وديفيد الباي، وإليزابيث سوندرز، وريكي هي، وكلو فان لاندشوت، وبيجاه جفوري، وكورتيون مور.

 

وتدور أحداث المسلسل، حول الغموض الذي تشهده مدينة في وسط الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسجن كل من يدخلها، بينما يكافح السكان للحفاظ على شعورهم بالحياة الطبيعية، والبحث عن مخرج، ويجب عليهم الصراع للبقاء على قيد الحيا، والحفاظ على أرواحهم، من تهديدات الغابة المحيطة، والمخلوقات المرعبة التي تخرج بعد غروب الشمس بهدف قتلهم.

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