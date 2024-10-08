الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير الصحة: لدينا مولود واحد كل 25 ثانية

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

 كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان عن تطور أعداد الزيادة الطبيعية والفرق بين المواليد والوفيات (2014 - 2023). 

 

استمرار انخفاض معدل الإنجاب الكلي 

 أكد انخفاض معدل المواليد من 2.7 إلى 2.004، وانخفاض معدل الزيادة من 2.168 إلى 1.463، والوفيات من 0.532 إلى 0.581، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يشير إلى استمرار انخفاض معدل الإنجاب الكلي ليصل إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023.

وأوضح أن الزيادة السكانية في مصر تقدر بـ 250 ألف نسمة كل 72 يوما، بمعدل 3.472 في اليوم، أي 144.7 نسمة لكل ساعة و2.4 نسمة لكل دقيقة، ومولود واحد كل 25 ثانية، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 

مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية

وكشف نائب رئيس الوزراء، عن أهم مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية والتي توضح أن عدد السكان يبلغ 106.541 مليون نسمة، والكثافة السكانية تبلغ 13.7% ومعدل الزيادة الطبيعية 1.4%، ومعدل الإعالة الكلية 61.6% ونسب التعليم 98% مرحلة ابتدائية، و94% مرحلة إعدادية وثانوية، ومعدل الأمية 25,8%، ومحو الأمية بين الإناث 30.8 %، ونسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر.


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