موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي

النادي الأهلي، تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

يحصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القادمة على تقارير فنية شاملة بشأن منافسي الأهلى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث أوقعت القرعة أندية شباب بلوزداد الجزائري أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وستاد ابيدجان الإيفواري رفقة الأهلي في مجموعته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

من جانب آخر أعلن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تحديد عدد الجماهير في مباراة العين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس إنتركونتيننتال بشكل رسمي.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وقال خالد مرتجي عبر قناة الأهلي، إنه تم عقد اجتماع أمني للمباراة من أجل تحديد أعداد الجماهير بشكل رسمي، موضحًا أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العين سيحصل على النسبة المحددة له من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، بجانب أن النادي الإماراتي طلب الحصول على ألف دعوة لجماهيره بمقابل مالي.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وأكد مرتجي أن أسعار التذاكر ستبدأ بمائة جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة وتصل إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.

وأوضح أن الاستعدادات لم تبدأ بعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.