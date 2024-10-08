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تداول 22 سفينة بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج 22 سفينة.

يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينة  وهم 14 سفينة بضائع عامة و9 سفن صب جاف و6 سفن حاويات و4 سفن صب سائل.

وتم تداول 1835 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 960 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 875 حاوية بما يشكل 47.7% تقريبا بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

 

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وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول  147 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامه والصحه المهنيه بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئيه القياسيه في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافه صوره.

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ميناء الإسكندرية ميناء الاسكندرية

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