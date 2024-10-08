زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا
وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء قرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال وقع على بعد 537 كيلومترا شمال شرق بلدة هيكس باي البالغ عدد سكانها نحو 1.4 ألف نسمة في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، ولم يصدر تحذير من حدوث موجة تسونامي.
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