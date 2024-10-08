عودة ارتفاع درجات الحرارة.. تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.. والأرصاد: الخريف فصل انتقالي والنصف الأول يحمل بعض سمات الصيف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بدءا من اليوم الثلاثاء بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا الأيام المقبلة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.



وتنشط الرياح على الوادى الجديد وجنوب سيناء وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

خريف 2024

ويتسم خريف 2024 بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن قد يتخلله بعض الارتفاعات فى درجات الحرارة العظمى فى بعض المناطق خاصة فى النصف الأول من الخريف وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة فى النصف الأول من فصل الخريف أمر طبيعى.

وأكدت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لفيتو، أن النصف الأول من فصل الخريف يحمل بعض سمات الصيف، لذلك يتخلله بعض الارتفاعات بدرجات الحرارة.

فيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33:32

درجة الحرارة الصغرى:23:21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28:32

درجة الحرارة الصغرى: 22:19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33:34

درجة الحرارة الصغرى:23: 24



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32:35

درجة الحرارة الصغرى: 19: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37:38

درجة الحرارة الصغرى: 22:23

طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

يتسم خريف 2024 بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن قد يتخلله بعض الارتفاعات فى درجات الحرارة العظمى فى بعض المناطق.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 33

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 32

بنها: الصغرى 23 والعظمى 32

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 30

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 29

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 30

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 35

كاترين الصغرى 13 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 30

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34

السويس: الصغرى 21 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34

الفيوم: الصغرى 21 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 35

سوهاج الصغرى 20 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 22 والعظمى 37

أسوان: الصغرى 22 والعظمى 38