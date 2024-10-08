سفير بنما يغادر مطار القاهرة بعد انتهاء فتره عمله
غادر مطار القاهرة الدولي اليخاندرو جانتس مندوزا سفير بنما في القاهرة عائدا إلى بلاده بعد 6 سنوات قضاها سفيرا لبلاده في مصر عمل خلالها علي تعميق العلاقات بين قناتي السويس وبنما والتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة في كولون.
مغادرة سفير بنما بالقاهرة
حرص السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية علي وداع سفير بنما لدى مغادرته للقاهرة.
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