إجمالي مبيعات السيارات SUV صغيرة الحجم في مصر خلال 8 أشهر

سيارات الـ SUV، استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي مبيعات السيارات الكروس أوفر SUV-B الصغيرة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2024، وكانت في الصادرة السيارات الصينية.



إجمالي مبيعات السيارات الصينية في فئة سيارات SUV الصغيرة

ووفق ما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي مبيعات السيارات الصينية بعد تمركزها علي 5 مراكز حيث تصدرتها سيارات MG ZS بحصة كبيرة تقترب من 30% وسيارات جيلي GX3 Pro التي تواجدت بقوة في هذه الفئة رغم حداثة عهدها بمصر ولكن سعرها كان له تأثير قوي في وجودها في المراكز الأولى.

وفي المركز الثالث تستمر سيارات كيا إكسيد في التواجد رغم سعرها المرتفع ولكنها تمثل قيمة كبيرة في إعادة البيع حاليًا بعد طرازات سيارات كيا سبورتاج.



ترتيب مبيعات السيارات SUV الصغيرة

وجاء ترتيب مبيعات السيارات SUV-B في مصر كالتالي خلال أول 8 أشهر من العام:

1- سيارات MG ZS بعدد 1192 سيارة وحصة 28%.

2- سيارات جيلي GX3 Pro بعدد 956 سيارة وحصة 22.5%.

3- سيارات كيا إكسيد بعدد 908 سيارة وحصة 21%.

4- سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بعدد 178 سيارة وحصة 4%.

5- سيارات أوبل موكا بعدد 163 سيارة وحصة أقل من 4%.

6- سيارات نيسان جوك بعدد 144 سيارة وحصة أقل من 3.5%.

7- سيارات MG 4 بعدد 131 سيارة وحصة 3%.

8- سيارات شانجان CS35 بلس بعدد 128 مركبة وحصة 3%.

9- سيارات جيلي كول راي بعدد 109 سيارات وحصة 2.6%.

