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رياضة

نجم الزمالك يلمح إلى إمكانية انضمام قندوسي إلى الأبيض بعد أزمته مع الأهلي

أحمد قندوسي، فيتو
أحمد قندوسي، فيتو

أكد بشير التابعي لاعب منتخب مصر السابق، أن موضوع التعاقد مع لاعبين عن طريق الفيديوهات أصبح من الماضي، ولا يجوز ضم لاعب عن طريق مشاهدته عبر فيديو على المواقع الإلكترونية.

وأشار إلى أن جوزيه جوميز المدير الفني يرغب في ضم اللاعب إيجاريا لصفوف الفريق لأنه سبق ودربه في ريدينج الإنجليزي.

 

تصريحات بشير التابعي عن صفقة الزمالك الجديدة 

وقال التابعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "جوزيه جوميز يريد ضم ايجاريا، وطالما اللاعب وافق على الخضوع للاختبار فإنه يريد اللعب والمشاركة في المباريات، ولا أحد يعرف سبب ابتعاده عن الملاعب لمدة موسمين".

وأضاف: "الزمالك لو تعاقد مع أي لاعب أجنبي، فسيتم فسخ عقد سامسونأكينيولا، ولا يصح أن يخرج تصريح من النادي حول عدم تحمل قيمة تذكرة الطيران لأي لاعب قادم للاختبار في النادي".

وواصل: "موضوع قندوسي غريب، وفي نفس الوقت رحل أمير توفيق عن منصب مدير التعاقدات في الأهلي، ومن الممكن أن ينتقل اللاعب الجزائري لأي نادٍ آخر مثل الزمالك أو بيراميدز".

وأتم: "من الممكن ان ينضم قندوسي للزمالك مستقبلا، وهذه أمور طبيعية تحدث في كرة القدم".

 

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