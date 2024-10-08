أمير توفيق يفجر مفاجأة بشأن صفقتي أشرف بن شرقي وبغداد بو نجاح
أكد أمير توفيق مسؤول شركة الكرة في النادي الأهلي، أنه قام بالاستفسار من قبل عن موقف النجم أشرف بن شرقي، ولم تكن هناك خطوات رسمية لضمه.
وقال أمير توفيق خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه الكرة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، إن إدارة الأهلي لم تتخذ قرارًا بضم أشرف بن شرقي، ولو اتخذنا القرار لكنت أنهيت الصفقة لصالحنا.
وأضاف رئيس لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه لم يدخل في مفاوضات مع بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر بسبب راتبه المرتفع.
وأشار إلى أن الفرنسي أنتوني موديست جاء بديلًا لصفقة المهاجم البرازيلي سوزا الذي كان يلعب في كوريا الجنوبية.
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