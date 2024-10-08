الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحقيقات تكشف سبب محاولة طالبة التخلص من حياتها في سوهاج

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

كشفت التحقيقات محاولة محاولة تخلص طالبة عمرها ١٦ عامًا، من حياتها بتناول جرعة دوائية زائدة، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارًا بمحاولة انتحار طالبة 

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم بوصول “منة ا ح ع”، 16 عامًا طالبه إلى مستشفى أخميم المركزي مصابة "حالة إعياء شديدة" ادعاء تناول جرعة دوائية زائده ومقيمة بمركز أخميم.

التحقيقات تكشف نفي الشبهة الجنائية 

وخلال التحقيقات أفاد والد الطالبة “أيمن ح ع ”، 43 عامًا - صاحب محل ومقيم بذات الناحية أثناء تواجد ابنته بالمنزل تناولت جرعة دوائية زائدة من عقار خاص بها لمعاناتها من "تشنجات عصبية" ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك  ونفى الشبهه الجنائية.

 
 تحذير الأزهر الشريف من الانتحار 

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.
وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».
وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التحقيقات اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج اللواء محمود طه انتحار طالبة مركز شرطة أخميم مستشفى سوهاج الجامعي

الأكثر قراءة

طاقمها من المصريين والسوريين، إصابة سفينة محملة بالذرة بصاروخ روسي بميناء بيفديني الأوكراني

الدولار يتمسك بأعلى مستوى في 7 أسابيع بسبب توقعات أسعار الفائدة

قبل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، 5 مشاهد ترصد فبركة واقعة السحر لمؤمن زكريا

نجيب محفوظ يروي دور أحمد مظهر في ثورة يوليو وسر رسالته التي كادت تكشف تنظيم الضباط الأحرار

التحقيقات تكشف سبب محاولة طالبة التخلص من حياتها في سوهاج

ريحة من الشيخ زايد إلى الحدائق، أسباب انتشار الدخان الخانق في 6 أكتوبر

4 أهداف لحسام حسن بالمحطة الرابعة مع المنتخب: إعادة الثقة لمدافع الفراعنة الأبرز.. واستغلال توهج مرموش بعد اعتلائه صدارة هدافي الدوري الألماني.. ومواصلة خطة تجديد الدماء الأهم

يستهلها الشعشاعي وختامها مسك بـ"الحصري"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

منوعات

المزيد

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية