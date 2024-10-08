التحقيقات تكشف سبب محاولة طالبة التخلص من حياتها في سوهاج

كشفت التحقيقات محاولة محاولة تخلص طالبة عمرها ١٦ عامًا، من حياتها بتناول جرعة دوائية زائدة، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارًا بمحاولة انتحار طالبة

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم بوصول “منة ا ح ع”، 16 عامًا طالبه إلى مستشفى أخميم المركزي مصابة "حالة إعياء شديدة" ادعاء تناول جرعة دوائية زائده ومقيمة بمركز أخميم.

التحقيقات تكشف نفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد والد الطالبة “أيمن ح ع ”، 43 عامًا - صاحب محل ومقيم بذات الناحية أثناء تواجد ابنته بالمنزل تناولت جرعة دوائية زائدة من عقار خاص بها لمعاناتها من "تشنجات عصبية" ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهه الجنائية.



تحذير الأزهر الشريف من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».