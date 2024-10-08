أمير توفيق: ديانج تلقى عرضا بـ 5.5 مليون دولار ورفضناه لهذا السبب

أكد أمير توفيق المسؤول بشركة الكرة في النادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق المعار إلى الخلود السعودي لمدة موسم، تلقى عرضًا سابقًا بقيمة 5.5 مليون دولار.

وأضاف أمير توفيق خلال تصريحاته لبرنامج الكرة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، أن سبب رفض عرض شراء ديانج لأنه كان لا يوجد ضمانات بنكية.

صفقات أمير توفيق في الأهلي

الصفقات التي أبرمها أمير توفيق على جاءت النحو التالي:

أليو ديانج

بدر بانون

أليو بادجي

بيرسي تاو

والتر بواليا

لويس ميكيسوني

رضا سليم

إمام عاشور

كريستو

محمد محمود

أشرف داري

يحيى عطية الله

موديست

عمر الساعي

يوسف أيمن

خالد عبد الفتاح

محمود متولي

أفشة

شادي حسين

برونو سافيو

مصطفي البدري

حسام حسن

كباكا

عبد الرحمن رشدان

محمد زعلوك

مصطفي سعد ميسي

كريم الدبيس

حسين الشحات

وسام أبوعلي

مروان عطية

عمر كمال عبد الواحد

محمود الزنفلي

كريم فؤاد

أحمد رمضان بيكهام

رمضان صبحي

حمدي فتحي

ياسر إبراهيم