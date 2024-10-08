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ثقافة وفنون

بسمة داود: الوقوف أمام إسعاد يونس حلم وتحقق

بسمة داود وإسعاد
بسمة داود وإسعاد يونس، فيتو

قالت الفنانة بسمة داود عن مشاركتها في مسلسل تيتا زوزو إن الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل تيتا زوزو تجذب الجمهور بشكل كبير، ولا يفهم الشخصية إلا من يتابعها جيدًا.

 

واضافت:" العمل مع الفنانة  إسعاد يونس كان حلم من أحلامي في مهنة التمثيل والحمد لله تم تحقيقه .

وأكدت أن ما يهمها في اي عمل تقدمه هو تقديم عمل فني متكامل للجمهور دون مط او تطويل .


وأكدت أن كواليس العمل كانت ممتعة وكانت تجمع أسرة المسلسل كيميا مختلفة ستظهر على الشاشة، مضيفة أن العمل رغم انتمائه للمسلسلات الاجتماعية إلا أنه يقدم العديد من القضايا يعالجها بشكل مختلف خاصة مشاكل الأحفاد والجيل الجديد.

 

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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