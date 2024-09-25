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مصرع شخص وإصابة سائق في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بسوهاج

انقلاب سيارة بالصحراوي،
انقلاب سيارة بالصحراوي، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة أخميم، حيث نقلت الجثة لمستشفى أخميم المركزي، والمصاب لنفس المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العقيد شريف طنطاوي مأمور مركز شرطة أخميم بورود بلاغ له من المرور بقيادة العميد محمد عبدالعزيز بأنه أثناء سير السيارة "ربع نقل" قيادة المدعو حسن ع ي ا- 45 سنة، سائق ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

وبالانتقال لرجال مباحث أخميم وعلى رأسهم الرائد إبراهيم صقر رئيس المباحث، مدعوم بسيارة إسعاف تبين أنه نجم عن الحادث وفاة مستقل السيارة المدعو مسعد م م ا- 42 سنة عامل ومقيم دائرة مركز المنشأة، وتم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزي، وإصابة قائد السيارة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" وتم نقله لمستشفى أخميم المركزي.  

وخلال التحقيقات أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيقات.  

 

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