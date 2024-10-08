الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

اختراق وزارة الأمن القومي الإسرائيلي وإعلان الاستحواذ على بيانات مهمة

اختراق وزارة الأمن
اختراق وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، فيتو

أعلنت الوحدة السيبرانية "رضوان" استهداف وزارة الأمن القومي الإسرائيلي والاستحواذ على الكثير من البيانات الكاملة.

وذكرت الوحدة السيبرانية "رضوان" أن هذه البيانات تضم بيانات المستوطنين والجنود الإسرائيليين إضافة إلى الكثير من الوثائق الأمنية.

وحذرت الوحدة من أن كل الجنود والمستوطنين هم أهداف لها.

وميدانيا يتواصل التصعيد بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث أطلق حزب الله عددًا من الصواريخ باتجاه تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى.

 

وفي المقابل يستمر الجيش الإسرائيلي في إصدار بياناته التحذيرية وشن غارات على مناطق متفرقة في لبنان من بينها العاصمة بيروت.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في آخر تحديث إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر ارتفع إلى 2083 شهيدا و9869 مصابا منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر 2023 منهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 1.2 مليون نزحوا منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان.

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