مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات القطار الروسي حال عبورها المزلقان بسوهاج

لقت طالبة مصرعها دهسًا أسفل عجلات قطار دائرة مركز شرطة سوهاج حال عبورها من مكان غير معد للعبور نقلت الجثة إلى المستشفى العام وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

البداية ورد لمأمور مركز سوهاج محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج أنه أثناء مرور القطار روسي مكيف “الأقصر – القاهرة” ما بين محطة بلصفورة ومحطة سكة حديد سوهاج دائرة المركز اصطدم بطالبه حال عبورها مما أدى إلى مصرعها.

الجهات الأمنية تتلقى بلاغًا بمصرع طالبة أسفل عجلات قطار

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث يفيد تلقي وحدة مباحث المركز بورود بلاغ من ناظر محطة سوهاج بمصرع “ياسمين ص ش ش”، 12 عامًا - طالبة، مقيمة دائرة المركز حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وفاتها.

وبالانتقال والفحص أفاد كل من:- 1- والدها الطالبة “صابر ش ش ا”، 35 عامًا - عامل، ووالدتها “مرفت ع ك ع”، 33 عامًا - ربة منزل، مقيمان بذات الناحية بمضمون ما سبق ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم.