حسام عاشور: تعرضت للظلم الشديد في الأهلي وإمام عاشور محتاج يركز في الكرة

قال حسام عاشور نجم الأهلي السابق إنه تعرض للظلم الشديد في القلعة الحمراء مؤكدًا أن اللاعبين تعاملوا بغرور في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

حسام عاشور لاعب الأهلي السابق

أضاف خلال برنامجه إستاد المحور مع خالد الغندور: "جوزيه تنبأ بالفوز على الصفاقسي التونسي وسيناريو المباراة كامل".

تابع عاشور: "حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي اعترف لوائل جمعة بحصوله على رشوة في المباراة الشهيرة بيد إينرامو".

وأكمل: "قرار تعيين محمد رمضان محترم جدًّا خاصة أنه له باع كبير في النادي".

وواصل: "الأهلي يحتاج إلى مهاجمين وأتمنى عودة علي معلول سريعًا من الإصابة".

واستطرد: "تعرضت للظلم الشديد في الأهلي واللاعبين تعاملوا بغرور في السوبر".

واختتم:" إمام عاشور محتاج يركز أكثر في الملعب والأهلي لا يقف علي أحد وفايلر سبب رحيلي عن الأهلي".