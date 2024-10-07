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القومي للاتصالات يعطي الضوء الأخضر للشركات لزيادة أسعار الخدمات (فيديو)

أسعار خدمات الاتصالات،
أسعار خدمات الاتصالات، فيتو
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أسعار الاتصالات، كشف محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حقيقة ما يتردد بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بالتنسيق مع الشركات المعنية.

 

أسباب التفكير في زيادة أسعار خدمات الاتصالات

وأوضح خلال تصريحات لـ"العربية بيزنس": وفقًا لمعدلات التضخم الحالية وتغير سعر الصرف منذ مارس الماضي نرى أن لشركات الاتصالات الحق في مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

 

مطلب شرعي لشركات الاتصالات

وأكد أنه مطلب شرعي لشركات الاتصالات زيادة أسعار الخدمات الفترة المقبلة لا سيما مع وجود مراجعة لأسعار الخدمات في العديد من القطاعات، متابعًا: أن قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن مراجعات زيادات الأسعار.

 

ولفت إلى أن ضمانة حفاظ قطاع الاتصالات على نموه واستمراريته وتأثيره في مجمل الاستثمارات بالدولة يجب أن يراجع أسعار خدماته التي يقدمها للمواطنين.

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دراسة زيادة أسعار خدمات الاتصالات

وأكد أنه يجري حاليًّا التنسيق مع شركات الاتصالات لدراسة زيادة أسعار الخدمات المقدمة وسيتم إعلانها في الوقت المناسب مع انتهاء تلك الدراسة. 

 

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