رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد مشروع الإسكان المتوسط بالمدينة (صور)

تفقد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ورافقه المهندس/ محمود عبد الله نائب رئيس الجهاز للإسكان وم.علاء لطفي نائب رئيس الجهاز للكهرباء والزراعة والتنمية عمارات مشروع الإسكان المتوسط بالمدينة وأعمال المرافق الخاصة بمنطقة ٢٣٥٠ فدانًا.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الأعمال بالمشروع وتوفير الخامات اللازمة للبناء والتشطيب، وشدد على الشركات بزيادة نسب الإنجاز بالمشروع وتم توجيه مسؤولي الجهاز بضرورة المتابعة الدائمة للأعمال وتلافي أي ملاحظات أولًا بأول.

وأشار المهندس/ عمار مندور أنه جار حاليًّا تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط بمساحات (١٠٠م، ١١٠م، ١٢٠م ) وقد تفقد إحدى الوحدات.كاملة التشطيب كما تم تأكيد ضرورة انهاء أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات بالجودة المطلوبة لتسليم الوحدات لحاجزيها بالصورة المناسبة.

وتم استكمال المرور على بعض محاور الطرق الرئيسية والفرعية والتي يجرى فرشها وتجهيزها لأعمال الأسفلت كما أكد على الشركات العاملة بمشروعات الطرق بالمدينة بتوفير الخامات اللازمة لإنهاء الأعمال وتكثيف العمل على مدار ٢٤ ساعة وزيادة العمالة لرفع نسب الإنجاز بأعمال الطرق.