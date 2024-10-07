15 أكتوبر آخر فرصة للتقديم، أسعار شقق عواصم المحافظات

حدد صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء موعد غلق باب التقديم على شقق تطوير عواصم المحافظات “داره” بالطرح الجديد، وذلك يوم 15 أكتوبر.

ويطرح الصندوق مرحلة جديدة من شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 30 سنة، بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري وبنك التعمير والاسكان وبنك مصر وبنك القاهرة.

ونستعرض مساحات وأسعار الشقق بالطرح الجديد:



- شقق واحة مدينة نصر

الشقق بمساحة 182 مترا مربعا

-أسعار تبدأ من 5.180.493 مليون جنيه



- شقق المعصرة

- الشقق بمساحة 113 مترا مربعا.



أسعار تبدأ من 1.327 مليون جنيه.



-الأوقاف شبرا

- الشقق بمساحة 113 مترا مربعا.

-أسعار الشقق تبدأ من 1.278 مليون جنيه.

- منطقة الحريري الشرقية

- الشقق بمساحة 136 مترا مربعا.

-أسعار الشقق تبدأ من 1.949 مليون جنيه.



الشرقية – كفر الحمام

والشقق مساحة 113 مترا مربعا.

سعر الشقة 1.299 مليون جنيه

-كفر الشيخ 2

- الشقق بمساحة 113 مترا مربعا.

أسعار الشقق تبدأ من 1.668 مليون جنيه.



-كفر الشيخ 3

-الشقق بمساحة 113 مترا مربعا.

-أسعار الشقق تبدأ من 1.674 مليون جنيه.

- المنصورة

-الشقق بمساحة 171 مترا مربعا كاملة التشطيب

-أسعار الشقق تبدأ من 3.427 مليون جنيه.



-الفيوم

-الشقة مساحة 113 مترا

اسعار تبدأ من 1.252 مليون جنيه.

-المنيا

مساحة الشقة 135 مترا

اسعار تبدأ من 2.440 مليون جنيه.

-سوهاج المحلج

الشقق بمساحة 113 مترا.

أسعار تبدأ من 1.646 مليون جنيه.



تقسيم السلام قنا

الشقق بمساحة 113 مترا.

اسعار تبدا من 1.441 مليون جنيه.

السويس

مساحة الشقق 90 مترا

اسعار تبدأ من 1.279 مليون جنيه.

السويس أرض الصفا

الشقة 90 مترا مربعا

اسعار تبدأ من 1.066 مليون جنيه

القليوبية اسكو شبرا الخيمة

مساحة الشقة 175 ألف جنيه

اسعار تبدأ من 2.256 مليون جنيه



المنوفية – ارض الراهب

مساحة الشقة 113 مترا كاملة التشطيب

اسعار الشقق من 1.395 مليون جنيه