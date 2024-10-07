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رياضة

بالسعة الكاملة، الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة العين الإماراتي بكأس الإنتركونتيننتال

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

أعلن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تحديد عدد الجماهير في مباراة العين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس إنتركونتيننتال بشكل رسمي.

 

عدد الجماهير في مباراة الأهلي والعين الإماراتي 

وقال خالد مرتجي عبر قناة الأهلي، إنه تم عقد اجتماع أمني للمباراة من أجل تحديد أعداد الجماهير بشكل رسمي، موضحًا أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العين سيحصل على النسبة المحددة له من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، بجانب أن النادي الإماراتي طلب الحصول على ألف دعوة لجماهيره بمقابل مالي.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي 

وأكد مرتجي أن أسعار التذاكر ستبدأ بمائة جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة وتصل إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.

وأوضح أن الاستعدادات لم تبدأ بعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

 

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