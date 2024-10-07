محافظ الجيزة يفتتح وحدة طب الأسرة بمنطقة البشاير بـ 6 أكتوبر (فيديو)

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وحدة طب الأسرة بمنطقة البشاير بالإدارة الصحية لمدينة السادس من أكتوبر.

وشملت الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ، تفقد مختلف أقسام الوحدة الصحية، والمعامل، والعيادات، للاطلاع على مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال الجولة على حرص الدولة على تطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أحد أهم أركان التنمية المستدامة، مضيفا أن الهدف من هذه الزيارات هو التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة الكوادر الطبية العاملة.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، مؤكدًا على استمرار إجراء الجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة.