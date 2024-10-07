وزير الشئون النيابية يكشف مفاجأة بشأن مراقبة مجلس النواب للصندوق السيادي
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي: إن الصندوق السيادي المصري ليس جزءا من الحكومة ولا من الإدارة المحلية ولا يحق لمجلس النواب النظر في تعديلات قانونه أو مراقبته.
هل يحق لمجلس النواب مراقبة الصندوق السيادي؟
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: ليس مطلوبا الرقابة من مجلس النواب على الصندوق السيادي أكثر من مراقبة الحكومة للصندوق.
مراقبة الصندوق السيادي
وأكد المستشار محمود فوزي، أنه منذ إنشاء صندوق مصر السيادي لم يقم مجلس النواب بمراقبته، موضحًا أن الصندوق السيادي أقرب لنظام الشركات وليس له علاقة بنظام الهيئات العامة والمحليات.
تجربة الصندوق السيادي
وتابع: تجربة الصندوق السيادي المصري جديدة وتستحق الدعم وكل مدى يتم تطويرها بما يحقق أفضل عائد للصندوق، مؤكدًا أن الصناديق السياسية نظام قانوني مرن أقرب للشركات التجارية التي يتم مراقبتها عن طريق الحسابات.
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