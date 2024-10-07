محافظة الجيزة: علاج وفحص 1170 حصانا وجملا بالمنطقة الأثرية بسقارة (صور)

أخبار مصر اليوم، تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي، أهالي قرية "نجيلة" يستقبلون قطار سيناء بالزغاريد، الكهرباء تحدد خطوات تقنين أوضاع سارقي التيار