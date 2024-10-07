محافظة الجيزة: علاج وفحص 1170 حصانا وجملا بالمنطقة الأثرية بسقارة (صور)
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نشاط مديرية الطب البيطري ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وإطلاق القوافل البيطرية وتمشيط الأسواق للتأكد من سلامة السلع الغذائية.
وقامت مديرية الطب البيطري بإطلاق قافلة بيطرية اليوم بمنطقة سقارة الأثرية لعلاج وفحص الخيول والجمال والدواب بالمنطقة السياحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع معاهد الثروة الحيوانية والأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية.
واطلع محافظ الجيزة علي نتائج القافلة والتي تمكنت من علاج وفحص ورش وتجريع 1170 حصانا وجملا وتنظيم ٢ ندوة إرشادية.
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