تنشيط السياحة بدمياط تطلق مبادرة "تاريخنا هويتنا"

نظمت محافظة دمياط ندوة تعريفية عن "مبادرة مشروعك" والشروط والإجراءات الخاصة بها، وذلك بالمشاركة بين إدارة مشروعك ومركز التنمية البشرية بديوان المحافظة بإجمالي عدد مستفيدين 27 فردا.

وفي سياق متصل عُقدت ندوة بعنوان " التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 " تم خلالها إلقاء محاضرة بعنوان " أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة وأهدافها " بحضور 27 متدربا من مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وديوان عام المحافظة ، كما تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان " الدين والمواطنة".

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، واستمرارا لفاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان"

وعلى صعيد آخر، أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط مبادرة " تاريخنا هويتنا" والتي تهدف الى تنفيذ ندوات توعيه سياحيه واثريه بعدد من مدارس المحافظة وذلك بالاضافه الى زيارة الاماكن الاثرية والسياحية واهم المشروعات القومية داخل المحافظة.

وذلك فى اطار الاهتمام بتعزيز آليات تنمية الوعي السياحي والأثري لدى الطلاب وتعريفهم بحضارة وتراث بلدهم وبأهمية السياحة ودورها في تنمية المجتمع وتنشيط السياحة الداخلية، وترسيخ شعور الانتماء لديهم وبناء جيل جديد من المصريين يتمتع بالوعي والمعرفة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربيه والتعليم

تنفيذ فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان"

حيث تم تنفيذ ندوة بمدرسه الجربى الابتدائيه المشتركة بحضور ٥٠ طالبا وطالبة اشتملت فاعليات الندوة التعريف بالمبادرة الرئاسية والفئات المستهدفة فيها والاهداف المرجوة من المبادرة والتعريف بمفهوم السياحه واهم الانماط السياحية والعائد من النشاط السياحى والقاء الضوء على اهم الاماكن الاثرية والسياحية بمحافظة دمياط واهميه المحافظة على البيئه والاستقبال الجيد للزائرين..